Ucraina, Russia bombarda il centro di Kharkiv (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Le truppe russe hanno colpito il centro della città Ucraina di Kharkiv all'alba di oggi. Lo ha riferito il sindaco Igor Terekhov su Telegram. "Hanno attaccato alle 4:09 – ha scritto – nella parte centrale della città, colpendo un edificio a due piani. Il servizio di emergenza statale sta già lavorando lì: stanno smantellando le macerie e cercando persone sotto di esse. Un secondo attacco ha preso di mira uno degli istituti di istruzione superiore di Kharkiv. Finora, non ci sono informazioni sui feriti o sui morti. Spero che non ce ne siano".

