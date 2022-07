Ucraina, navi con grano pronte a salpare. Zelensky al porto di Chornomorsk: “Siamo i garanti della sicurezza alimentare globale” (Di venerdì 29 luglio 2022) Ucraina, navi con grano pronte a salpare. In attesa della partenza delle prime imbarcazioni cariche di beni alimentari, il presidente Zelensky si è recato in visita al porto di Chornomorsk insieme agli ambasciatori dei Paesi del G7. Ucraina, navi con grano pronte a salpare Sono diciotto le navi cariche di grano in partenza dai porti ucraini. Diciassette navi già cariche sono bloccate dall’esercito russo da circa 5 mesi nei porti ucraini che sorgono sul Mar Nero mentre un’altra nave è stata caricata con cereali nella giornata di venerdì 29 luglio. La notizia relativa alle navi con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022)con. In attesapartenza delle prime imbarcazioni cariche di beni alimentari, il presidentesi è recato in visita aldiinsieme agli ambasciatori dei Paesi del G7.conSono diciotto lecariche diin partenza dai porti ucraini. Diciassettegià cariche sono bloccate dall’esercito russo da circa 5 mesi nei porti ucraini che sorgono sul Mar Nero mentre un’altra nave è stata caricata con cereali nella giornata di venerdì 29 luglio. La notizia relativa allecon ...

