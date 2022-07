Ucraina: Kiev, 'nel porto di Odessa pronte 17 navi con 600mila tonnellate di grano' (Di venerdì 29 luglio 2022) Odessa, 29 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di Odessa sono stati danneggiati o distrutti 416 edifici dall'inizio dell invasione. Oggi nei porto della città vengono caricate le prime navi con il grano da esportare. Al momento, ci sono 17 navi con 600.000 tonnellate di carico di grano ucraino". Lo ha scritto su Telegram Kyrylo Tymoscenko, vice capo dell'ufficio presidente ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022), 29 lug. (Adnkronos) - "Nella regione disono stati danneggiati o distrutti 416 edifici dall'inizio dell invasione. Oggi neidella città vengono caricate le primecon ilda esportare. Al momento, ci sono 17con 600.000di carico diucraino". Lo ha scritto su Telegram Kyrylo Tymoscenko, vice capo dell'ufficio presidente ucraino.

riotta : La Germania rallenta gli accordi per le armi all'Ucraina, non mantenendo le intese con la Polonia e gli altri stati… - Agenzia_Ansa : Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarciment… - bendellavedova : Dopo Salvini, è Berlusconi a ricordarci che la destra ha idee ben precise sulla collocazione italiana nel mondo: am… - EtruscoViola : @rulajebreal L'#ucraina è stata invasa nel 2014? E da chi, dal #Donbass? Nel ª #Kiev c'è stato un GOLPE SANGUINOSO… - Gina76280162 : RT @riotta: La Germania rallenta gli accordi per le armi all'Ucraina, non mantenendo le intese con la Polonia e gli altri stati. Il cancell… -