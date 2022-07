Ucraina: Kiev, 'morti 40.500 soldati russi, distrutti 1.749 tank' (Di venerdì 29 luglio 2022) Ammonterebbero a 40.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,... Leggi su tvsette (Di venerdì 29 luglio 2022) Ammonterebbero a 40.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

Agenzia_Ansa : Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarciment… - riotta : La Germania rallenta gli accordi per le armi all'Ucraina, non mantenendo le intese con la Polonia e gli altri stati… - Agenzia_Ansa : I porti ucraini tornano a lavorare. Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il… - ngiulix : RT @lanf64: L'arma dei #migranti sul voto: i barconi spinti in Italia dai mercenari della #Wagner. #PutinWarCriminal le prova tutte e chis… - rosa_filippini : RT @riotta: La Germania rallenta gli accordi per le armi all'Ucraina, non mantenendo le intese con la Polonia e gli altri stati. Il cancell… -