“Ucraina e Usa stati terroristi”. Sempre più nel baratro: la guerra non si ferma (Di venerdì 29 luglio 2022) Deputati del partito russo di centro sinistra Giusta Russia hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'Ucraina come Stato terrorista e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca. «Proponiamo di riconoscere l'Ucraina, gli stati Uniti e altri complici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky come stati sponsor del terrorismo. Per quanto riguarda tali Paesi, nel quadro del nostro disegno di legge, dovrebbero essere applicate le stesse misure previste contro uno stato terrorista», ha scritto su Telegram il leader del partito, Sergei Mironov. «È necessario interrompere tutte le relazioni diplomatiche con un tale Stato - ha aggiunto Mironov - L'elenco degli stati sponsor del terrorismo, così come le misure applicate contro di loro, devono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Deputati del partito russo di centro sinistra Giusta Russia hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'come Stato terrorista e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca. «Proponiamo di riconoscere l', gliUniti e altri complici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky comesponsor del terrorismo. Per quanto riguarda tali Paesi, nel quadro del nostro disegno di legge, dovrebbero essere applicate le stesse misure previste contro uno stato terrorista», ha scritto su Telegram il leader del partito, Sergei Mironov. «È necessario interrompere tutte le relazioni diplomatiche con un tale Stato - ha aggiunto Mironov - L'elenco deglisponsor del terrorismo, così come le misure applicate contro di loro, devono ...

_Nico_Piro_ : #27luglio per la prima volta arma fornita dagli occidentali (Usa) all' #Ucraina è stata usata per colpire in territ… - sebmes : Gli italiani che danno la colpa della guerra agli Usa sono il 37% (media UE 15%). Contro invio armi all’Ucraina 49%… - NicolaPorro : ?? Il “pericolo fascista” che rispunta con il #centrodestra in vantaggio, la 'riabilitazione' di Gelmini e Brunetta… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: “#Ucraina e #Usa stati terroristi”. La #Russia vuole interrompere ogni tipo di rapporto diplomatico #guerra #29luglio #iltemp… - bordoni_russia : RT @omoscatelli: Pullulano teorie sulla (presunta) revoca della cittadinanza ucraina all'oligarca Kolomoiski: Zelenski lo fa su richiesta U… -