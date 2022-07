Ucraina, è il giorno della prima nave col grano da Odessa (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – La crisi del grano in Ucraina, oggi, trova un’importante punto di svolta. Dopo l’accordo raggiunto ad Istanbul tra Kiev e Mosca, la prima nave a trasportare l’ormai prezioso frumento è in partenza oggi da Odessa, come riporta Tgcom24. Il grano dall’Ucraina: la prima nave parte da Odessa Non dovrebbero esserci intoppi – si spera – che bloccheranno l’operazione. E così il grano dall’Ucraina, finalmente, dovrebbe arrivare. Lo rende noto la fonte Ria Novosti: la prima nave lascerà il porto di Odessa nella giornata di oggi. Merito dell’accordo firmato a Istanbul tra Russia e Ucraina, con la medizione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – La crisi delin, oggi, trova un’importante punto di svolta. Dopo l’accordo raggiunto ad Istanbul tra Kiev e Mosca, laa trasportare l’ormai prezioso frumento è in partenza oggi da, come riporta Tgcom24. Ildall’: laparte daNon dovrebbero esserci intoppi – si spera – che bloccheranno l’operazione. E così ildall’, finalmente, dovrebbe arrivare. Lo rende noto la fonte Ria Novosti: lalascerà il porto dinella giornata di oggi. Merito dell’accordo firmato a Istanbul tra Russia e, con la medizione di ...

