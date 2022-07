Ucraina | bombardamento su Mykolaiv | colpito un quartiere residenziale | mentre Kiev accusa | “Mosca vende cereali ucraini rubati”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Sarebbe di 4 vittime e 7 feriti il bilancio deldella città di. Intorno alle 10 di questa mattina, le forze russe hanno bombardato, fronte sud della guerra, colpendo una fermata dell’autobus. “Oggi (le forze russe) hannoun’altra area vicino a una fermata del trasporto pubblico. Secondo le ultime informazioni, i morti sono quattro e i feriti sono sette”, ha affermato sui social media Vitaliy Kim, governatore regionale. Come riportano i media, secondo la polizia locale, gli attacchi russi hanno anche danneggiato e distrutto case in quattro insediamenti. Inoltre, le forze russe hanno rubato i veicoli dei civili e una nave passeggeri, che avrebbero utilizzato per attraversare il fiume Dnipro nell’area del ponte Antonivsky danneggiato dal ...

Il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Interfax, parla di undelle ... ferendone 7 in un attacco sferrato contro una città nel sud dell'. Mentre salgono a 8 i civili ...Non si fermano i bombardamenti russi in, stanotte unnel centro di Kharkiv ha colpito un edificio a due piani e un istituto scolastico . A renderlo noto sono state le autorità locali, citate dall'agenzia Ukrinform. 'Il ... Ucraina, in partenza da Odessa la prima nave con il grano | Bombardamento nel Donetsk, almeno 3 morti Roma, 29 lug. (askanews) - Giornata di intensi bombardamenti da parte della Russia sull'Ucraina. Il bilancio peggiore si registra a Mykolaiv dove ...(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'Unicef ha consegnato a Odessa 27 camion carichi di aiuti salvavita destinati a circa 50.000 bambini nei distretti ...