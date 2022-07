Ucraina | amministrazione regionale | ' russi colpiscono Nikopol con oltre 40 razzi'

(Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo ha colpito, nella regione di Dnipropetrovsk, lanciando da da Grady più di 40 missili. Lo ha riferito su Telegram Valentin Reznichenko, capo dell'militaredi Dnipropetrovsk. "Di notte, il nemico ha colpito i distretti die Kryvorizky - ha scritto - L'esercito russo ha preso di mirada Grady, con più di 40, colpendo deliberatamente una zona residenziale. Sono state danneggiate 6 case private ed edifici commerciali ed è stata colpita la linea elettrica. Diverse migliaia di residenti disono rimasti senza elettricità. Sul posto stanno lavorando squadre di emergenza di elettricisti. Non ci sono feriti".

Salgono a 8 i civili morti e 19 quelli feriti per i bombardamenti russi di ieri sera a Bakhmut, nella regione di Donetsk, nel Donbass. A dichiararlo su Telegram Pavlo Kyrylenko, capo dell'amministrazione. Un provvedimento analogo aveva avuto il sì della Camera, ma la decisione finale spetta all'amministrazione Biden. La soddisfazione di Zelensky