Ucraina, 8 morti nell'attacco alla regione del Donetsk: assalti anche su Kiev e Bakhmut (Di venerdì 29 luglio 2022) Sale a 8 il bilancio delle vittime civili del bombardamento da parte delle truppe russe nella regione del Donetsk avvenuto ieri, che ha causato anche 19 feriti. Lo riferisce su Telegram, Pavlo ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 luglio 2022) Sale a 8 il bilancio delle vittime civili del bombardamento da parte delle truppe russedelavvenuto ieri, che ha causato19 feriti. Lo riferisce su Telegram, Pavlo ...

Agenzia_Ansa : Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarciment… - vaticannews_it : #Ucraina I bombardamenti continuano, 6 morti a #Toretsk, distrutti anche campi di #grano e depositi di stoccaggio a… - donyp00288476 : RT @agambella: #Ucraina Intensi combattimenti nel Donbass presso Soledar e più a sud a Maryinka con le forze russe che tentano l'assalto. M… - TheHippyNewsOut : RT @italiaserait: Ucraina, Kiev: morti 40.500 soldati Russia in guerra - italiaserait : Ucraina, Kiev: morti 40.500 soldati Russia in guerra -