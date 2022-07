Turista campano aggredito in discoteca a Monopoli, finisce in ospedale (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – A seguito di una aggressione ai danni di un Turista all’interno di una discoteca di Monopoli, nel Barese, la Polizia ha notificato al gestore del locale un provvedimento di sospensione della licenza per 20 giorni. L’attività potrà riprendere dal prossimo 17 agosto. Il provvedimento di chiusura – spiega la Questura di Bari in una nota – scaturisce da un’aggressione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando un Turista campano di 45 anni sarebbe stato aggredito per futili motivi all’interno del locale. L’uomo, trasportato in ospedale è stato dimesso dopo poche ore con prognosi di 30 giorni. Sono in corso le indagini per identificare gli autori dell’aggressione. L’episodio “ha suscitato grave allarme sociale, rendendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – A seguito di una aggressione ai danni di unall’interno di unadi, nel Barese, la Polizia ha notificato al gestore del locale un provvedimento di sospensione della licenza per 20 giorni. L’attività potrà riprendere dal prossimo 17 agosto. Il provvedimento di chiusura – spiega la Questura di Bari in una nota – scaturisce da un’aggressione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando undi 45 anni sarebbe statoper futili motivi all’interno del locale. L’uomo, trasportato inè stato dimesso dopo poche ore con prognosi di 30 giorni. Sono in corso le indagini per identificare gli autori dell’aggressione. L’episodio “ha suscitato grave allarme sociale, rendendo ...

