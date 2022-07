Tunisia, una vacanza da film (Di venerdì 29 luglio 2022) Ispirazioni d’Arabia, Africa ed Europa, ma anche di mondi fantastici, come quello di Tatooine. La Tunisia racconta diverse realtà, paesaggi da favola dove Hollywood diede vita ad una delle pellicole più fortunate della storia, Guerre Stellari. Un piccolo Paese, propaggine dell’enorme continente primigenio, affacciato sul mare nostrum, transito con l’Europa sin dall’antichità, quando Cartagine imperava nel Nord Africa e l’impero romano dettava le regole nel grande scacchiere mediterraneo. Tutt’oggi la Tunisia è un mondo in connessione con il vecchio continente, solido è il legame con la Francia, la cui influenza sul territorio continua a farsi sentire anche dopo la conquista dell’indipendenza tunisina del 1956. L’Occidente come ispirazione e confronto, nella consapevolezza di una forte identità che si racconta nelle atmosfere da mille e una notte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Ispirazioni d’Arabia, Africa ed Europa, ma anche di mondi fantastici, come quello di Tatooine. Laracconta diverse realtà, paesaggi da favola dove Hollywood diede vita ad una delle pellicole più fortunate della storia, Guerre Stellari. Un piccolo Paese, propaggine dell’enorme continente primigenio, affacciato sul mare nostrum, transito con l’Europa sin dall’antichità, quando Cartagine imperava nel Nord Africa e l’impero romano dettava le regole nel grande scacchiere mediterraneo. Tutt’oggi laè un mondo in connessione con il vecchio continente, solido è il legame con la Francia, la cui influenza sul territorio continua a farsi sentire anche dopo la conquista dell’indipendenza tunisina del 1956. L’Occidente come ispirazione e confronto, nella consapevolezza di una forte identità che si racconta nelle atmosfere da mille e una notte e ...

