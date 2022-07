Treviso, bambina di 8 anni annegata durante una gita al lago con il centro estivo (Di venerdì 29 luglio 2022) Una bambina di 8 anni è annegata durante un centro estivo. La piccola si trovava al lago di Revine, in provincia di Treviso, insieme ad altri coetanei, quando è entrata in acqua con l’intento di fare un bagno. Le ricerche, cominciate subito dopo il lancio dell’allarme da parte dei personali del centro ricreativo, si sono protratte per circa mezz’ora: il corpo senza vita è stato trovato a pochi passi dalla riva, semisommerso. Mariia Markovetska era di origine ucraina e si era rifugiata in Italia con la madre in seguito all’inizio del conflitto. Apparteneva al gruppo parrocchiale del collegio “San Giuseppe” di Vittorio Veneto (Treviso) che, nella giornata del 27 luglio, aveva organizzato un’escursione al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Unadi 8un. La piccola si trovava aldi Revine, in provincia di, insieme ad altri coetanei, quando è entrata in acqua con l’intento di fare un bagno. Le ricerche, cominciate subito dopo il lancio dell’allarme da parte dei personali delricreativo, si sono protratte per circa mezz’ora: il corpo senza vita è stato trovato a pochi passi dalla riva, semisommerso. Mariia Markovetska era di origine ucraina e si era rifugiata in Italia con la madre in seguito all’inizio del conflitto. Apparteneva al gruppo parrocchiale del collegio “San Giuseppe” di Vittorio Veneto () che, nella giornata del 27 luglio, aveva organizzato un’escursione al ...

