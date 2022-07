Trento, incidente in minimoto: muore a 8 anni (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ morto il bambino francese di 8 anni, coinvolto la scorsa settimana in un incidente in minimoto, durante un allenamento al kartodromo di Ala in Trentino. “Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori. Uniti nel cordoglio alla famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo”, si legge in un post su Facebook del campionato ‘Cnv Motoasi’. Ad unirsi alle condoglianze alla famiglia del bambino anche la scuola moto ‘Race Experience School?’: “Ci mancherai Mathis. Siamo fortunati ad averti nella nostra scuola e grazie per tutto quello che porti. Sei un angelo e ti unirai lassù ad alcuni super piloti che ti insegneranno anche cose belle. Siamo orgogliosi di te”, si legge in un post. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ morto il bambino francese di 8, coinvolto la scorsa settimana in unin, durante un allenamento al kartodromo di Ala in Trentino. “Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori. Uniti nel cordoglio alla famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo”, si legge in un post su Facebook del campionato ‘Cnv Motoasi’. Ad unirsi alle condoglianze alla famiglia del bambino anche la scuola moto ‘Race Experience School?’: “Ci mancherai Mathis. Siamo fortunati ad averti nella nostra scuola e grazie per tutto quello che porti. Sei un angelo e ti unirai lassù ad alcuni super piloti che ti insegneranno anche cose belle. Siamo orgogliosi di te”, si legge in un post. L'articolo proviene da Italia Sera.

ledicoladelsud : Trento, incidente in minimoto: muore a 8 anni - LocalPage3 : Trento, incidente in minimoto: muore a 8 anni - fisco24_info : Trento, incidente in minimoto: muore a 8 anni: (Adnkronos) - Si stava allenando al kartodromo di Ala… - italiaserait : Trento, incidente in minimoto: muore a 8 anni - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Incidente - A22 del Brennero ?????? Code di 2 km tra Trento Sud e Rovereto Nord > Modena #Luceverde #TentinoaltoAdige -