Tremate, tremate le Sardine son tornate: «Scongiureremo l’arrivo delle destre al potere» (Di venerdì 29 luglio 2022) Qualcuno avverta cortesemente le “6000 Sardine” che il “campo largo“, che a loro piacerebbe coeso e programmaticamente attrezzato, non esiste più. Anzi non è mai esistito, se non nella mente di Enrico Letta, che infatti oggi rincorre un po’ tutti nella speranza di realizzare qualcosa che gli assomigli. Passaggi evidentemente sfuggiti ai pesciolini rossi, che pure vorrebbero darsi un tono e ritagliarsi un ruolo in questa campagna elettorale. E che ruolo! Una sorta di Esercito della salvezza (la loro) che impedisca al centrodestra – ça và sans dire – di vincere le elezioni. «Le Sardine sono nate come anticorpi per combattere una destra che voleva appropriarsi del governo dell’Emilia Romagna. Ci stiamo muovendo nello stesso modo per scongiurare la medesima minaccia in Italia». «Il centrodestra vuole appropriasi del governo» Bum! Premesso che ognuno è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Qualcuno avverta cortesemente le “6000” che il “campo largo“, che a loro piacerebbe coeso e programmaticamente attrezzato, non esiste più. Anzi non è mai esistito, se non nella mente di Enrico Letta, che infatti oggi rincorre un po’ tutti nella speranza di realizzare qualcosa che gli assomigli. Passaggi evidentemente sfuggiti ai pesciolini rossi, che pure vorrebbero darsi un tono e ritagliarsi un ruolo in questa campagna elettorale. E che ruolo! Una sorta di Esercito della salvezza (la loro) che impedisca al centrodestra – ça và sans dire – di vincere le elezioni. «Lesono nate come anticorpi per combattere una destra che voleva appropriarsi del governo dell’Emilia Romagna. Ci stiamo muovendo nello stesso modo per scongiurare la medesima minaccia in Italia». «Il centrodestra vuole appropriasi del governo» Bum! Premesso che ognuno è ...

