Traffico Roma del 29-07-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in studio Massimo vice che aumenta ilsulle principali strade in uscita dae sulla Pontina si incontrano rallentamenti a tratti lungo la gente per Pomezia partire dal raccordo anulare in carreggiata opposta invece abbiamo code per un incidente versotra il bivio per la Laurentina e Pomezia code per incidente anche sul trenoNapoli Autosole tra lo svincolo per laL’Aquila e Valmontone direzione Napoli code poi sulla via Appia tra l’incrocio per via dei Laghi e il bivio per Frattocchie In entrambe le direzioni per una riduzione di carreggiata dovuta al lavori Mentre per la presenza di fumo dovuto ad un incendio di sterpaglie è chiusa la via Ardeatina la corsia in uscita daall’altezza di via ...