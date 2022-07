Traffico Roma del 29-07-2022 ore 15:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati abbiamo al momento rallentamenti per un incidente ormai risolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e La Romanina code Invece sul teatro Napoli dell’auto sole tra lo svincolo per la Roma L’Aquila e Valmontone in direzione Napoli le percussioni sulla diramazione Roma sud dove ci sono code per entrare sulla carreggiata per Napoli commenti limitati su resto del territorio spostamenti sicuramente agevolati a partire dalle 16 dal fermo dei mezzi pesanti divieto valido fino alle 22 di questa sera per il trasporto pubblico mi ricordo che fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori e ci sono bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri Ciampino e Albano Ciampino e Frascati dettagli di queste ed altre notizie sul ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati abbiamo al momento rallentamenti per un incidente ormai risolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e Lanina code Invece sul teatro Napoli dell’auto sole tra lo svincolo per laL’Aquila e Valmontone in direzione Napoli le percussioni sulla diramazionesud dove ci sono code per entrare sulla carreggiata per Napoli commenti limitati su resto del territorio spostamenti sicuramente agevolati a partire dalle 16 dal fermo dei mezzi pesanti divieto valido fino alle 22 di questa sera per il trasporto pubblico mi ricordo che fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori e ci sono bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri Ciampino e Albano Ciampino e Frascati dettagli di queste ed altre notizie sul ...

VAIstradeanas : 15:11 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ??#Autostrade #Traffico - A1 Roma-Napoli ??????Code a tratti tra Diramazione Roma Sud e Valmontone > Napoli #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso via Nomentana (Casale San Basilio-Gra) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato in via di Pietralata (lgo Pietralata-Val Brembana) - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -

