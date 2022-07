Traffico Roma del 29-07-2022 ore 09:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla Cristoforo Colombo code altezza via di Acilia direzione Roma incidente anche sulla Pontina fine Raccordo Anulare e Spinaceto verso Pomezia Traffico anche in direzione di Roma altro incidente con lunghe code su via dello Stadio Olimpico altezza via del campeggio di nuovo fuori Roma per segnalare code per Traffico in lavori sulla Cassia Veientana da via di Santa Cornelia raccordo anulare CUD in entrata in città anche sulla Flaminia e sulla via Salaria verso il centro città altre code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale e sulla tangenziale file.tra Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare ancora a cui ho detto a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla Cristoforo Colombo code altezza via di Acilia direzioneincidente anche sulla Pontina fine Raccordo Anulare e Spinaceto verso Pomeziaanche in direzione dialtro incidente con lunghe code su via dello Stadio Olimpico altezza via del campeggio di nuovo fuoriper segnalare code perin lavori sulla Cassia Veientana da via di Santa Cornelia raccordo anulare CUD in entrata in città anche sulla Flaminia e sulla via Salaria verso il centro città altre code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale e sulla tangenziale file.tra Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare ancora a cui ho detto a ...

