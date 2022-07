Totti parla per la prima volta di Ilary Blasi | «Se mi faccio un esame di coscienza | sento di averle dato tutto» | ecco cosa ha detto

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il divorzio frae Francescoè sulla bocca di tutti: il mondo dello spettacolo e non solo non si spiega come sia possibile che, dopo vent’anni passati insieme, i due abbiano deciso di allontanarsi. Alla base della crisi di coppia ci sarebbe un presunto tradimento dell’ex calciatore con la sua nuova fiamma,...

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli Come riporta funweek.it , Alex Nuccetellidella separazione- Blasi: ' Io non so proprio come si sono ridotti così " ha dichiarato Nuccettelli in un'...... per scoprire che certi calciatori, in fondo, quando sidi sentimenti, non smettono mai di giocare nella Primavera. Perfino, quello che ha giurato amore eterno a una sola squadra, ha ...Alex Nuccetelli difende Francesco Totti dall'accusa di essere un donnaiolo e poi svela dei dettagli sulla cena in cui erano presenti sia Noemi Bocchi che Ilary Blasi ...“A Ilary ho dato tutto quello che potevo”, lo sfogo amaro di Francesco Totti dopo le indiscrezioni a proposito del tradimento scoperto da Ilary ...