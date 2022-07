Totti -Ilary, la madre dell’ex calciatore contro la Blasi? La frase incriminata (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre tutti parlano del divorzio milionario tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nel quale loro malgrado sono coinvolti anche i figli Chanel, Christian e Isabel, alcuni giornali di gossip sono andati a riprendere alcune vecchie dichiarazioni di Fiorella, la madre dell’ex calciatore della Roma. La donna pare non abbia mai pienamente accettato il fidanzamento prima e poi il matrimonio del figlio con la bella Ilary, al punto che quando i due si misero insieme disse queste parole: “Le mamme capiscono sempre tutto. ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?’”. E negli anni, a dispetto della cordialità apparente, sembra che tra Fiorella e Ilary Blasi i rapporti siano rimasti solo gentili e formali, ma mai realmente affettuosi o di stima reciproca. ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre tutti parlano del divorzio milionario tra Francesco, nel quale loro malgrado sono coinvolti anche i figli Chanel, Christian e Isabel, alcuni giornali di gossip sono andati a riprendere alcune vecchie dichiarazioni di Fiorella, ladella Roma. La donna pare non abbia mai pienamente accettato il fidanzamento prima e poi il matrimonio del figlio con la bella, al punto che quando i due si misero insieme disse queste parole: “Le mamme capiscono sempre tutto. ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?’”. E negli anni, a dispetto della cordialità apparente, sembra che tra Fiorella ei rapporti siano rimasti solo gentili e formali, ma mai realmente affettuosi o di stima reciproca. ...

