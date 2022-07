Totti e Ilary Blasi, "perché guardavano tutti Noemi". Triangolo a cena, dettagli scabrosi (Di venerdì 29 luglio 2022) Per una sera Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi si sono incrociati, tutti insieme, a una festa. Lo scoop di Alberto Dandolo per Oggi, con tanto di foto e video di quella sera, il 23 ottobre 2021, diversi mesi prima che scoppiasse il caso della rottura (prima smentita, poi confermata) tra Francesco e Ilary, ora si arricchisce dei dettagli dei presenti, testimoni oculari (e ignari) del Triangolo più piccante dell'estate italiana, a cavallo tra calcio e tv, bella vita romana e vacanze esotiche per dimenticare. Intervistato dal Corriere della Sera, ora parla Alex Nuccetelli, storico pr romano, animatore dei party più esclusivi, amico storico di Totti e della Blasi (fu lui a farli conoscere) e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Per una sera FrancescoBocchi si sono incrociati,insieme, a una festa. Lo scoop di Alberto Dandolo per Oggi, con tanto di foto e video di quella sera, il 23 ottobre 2021, diversi mesi prima che scoppiasse il caso della rottura (prima smentita, poi confermata) tra Francesco e, ora si arricchisce deidei presenti, testimoni oculari (e ignari) delpiù piccante dell'estate italiana, a cavallo tra calcio e tv, bella vita romana e vacanze esotiche per dimenticare. Intervistato dal Corriere della Sera, ora parla Alex Nuccetelli, storico pr romano, animatore dei party più esclusivi, amico storico die della(fu lui a farli conoscere) e che ...

