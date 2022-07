Totti – Blasi, Ilary pronta a rilasciare delle dichiarazioni scottanti: dove e quando (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre negli ultimi giorni si parlava di dichiarazioni ufficiali da parte di Francesco Totti, che non avrebbe gradito affatto le illazioni circolare negli ultimi giorni a proposito del coinvolgimento di sua figlia Isabel nella “tresca” con la presunta amante Noemi Bocchi, pare che Ilary Blasi abbia già degli accordi precisi con Mediaset per parlare ufficialmente della fine del suo matrimonio rilasciando dichiarazioni inedite e – pare – scioccante. Secondo i ben informati, infatti, Ilary Blasi sarebbe in trattative con l’amica e collega Silvia Toffanin per dare la sua versione dei fatti a Verissimo, in onda già a inizio settembre. Non ci resta dunque che attendere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Totti – Ilary, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre negli ultimi giorni si parlava diufficiali da parte di Francesco, che non avrebbe gradito affatto le illazioni circolare negli ultimi giorni a proposito del coinvolgimento di sua figlia Isabel nella “tresca” con la presunta amante Noemi Bocchi, pare cheabbia già degli accordi precisi con Mediaset per parlare ufficialmente della fine del suo matrimonio rilasciandoinedite e – pare – scioccante. Secondo i ben informati, infatti,sarebbe in trattative con l’amica e collega Silvia Toffanin per dare la sua versione dei fatti a Verissimo, in onda già a inizio settembre. Non ci resta dunque che attendere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, ...

