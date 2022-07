Totti-Blasi, Alex Nuccettelli al Corriere: “La serata dove erano tutti e tre presenti? Noemi che era al tavolo con me proprio accanto a loro” (Di venerdì 29 luglio 2022) Se c’è qualcuno che parla spesso della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il pr Alex Nuccetelli. Diverse ormai le interviste o dichiarazioni rilasciate sulla separazione tra i due. Stavolta a intervistarlo è Il Corriere della Sera che lo ha raggiunto dopo i servizi usciti su Chi e Oggi. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si racconta di come Il Pupone avrebbe conosciuto Noemi Bocchi ad agosto 2021, con inizio della frequentazione a settembre. Da qui fatti noti: esce la notizia della crisi, la coppia smentisce, Ilary crede alla versione del marito. “Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. Poi però, sempre secondo Chi, Blasi scopre altro: “Sua figlia più piccola, Isabel, torna a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Se c’è qualcuno che parla spesso della fine del matrimonio tra Ilarye Francescoè il prNuccetelli. Diverse ormai le interviste o dichiarazioni rilasciate sulla separazione tra i due. Stavolta a intervistarlo è Ildella Sera che lo ha raggiunto dopo i servizi usciti su Chi e Oggi. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si racconta di come Il Pupone avrebbe conosciutoBocchi ad agosto 2021, con inizio della frequentazione a settembre. Da qui fatti noti: esce la notizia della crisi, la coppia smentisce, Ilary crede alla versione del marito. “Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a?”. Poi però, sempre secondo Chi,scopre altro: “Sua figlia più piccola, Isabel, torna a ...

