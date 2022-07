Torvaianica | torna il presidio medico | guardia medica attiva fino al 4 settembre

(Di venerdì 29 luglio 2022)il. Al via domani, in collaborazione con le farmacie comunali di Pomezia, è dedicato ai tanti residenti e turisti che nel mese di agosto frequentano la località balneare. Il servizio disarà operativoa domenica 4. Dove si trova Il, ubicato in viale Francia 98 accanto alla Farmacia comunale n. 2, sarà attivo il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con un Servizio di, aperto anche nel giorno di Ferragosto. Sarà posizionata nel parcheggio antistante la stessa farmacia un’ambulanza conspecialista di Pronto Soccorso e operatore BLSD. Ardea, non solo a scuola: 13enne presa a ...

