FQMagazineit : Tortillas ritirate dal mercato: potrebbero essere contaminate con alcaloidi tropanici. Ecco le patatine segnalate -

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare. Per questo il ...Scatta una nuova allerta alimentare. Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo precauzionale "per rischio chimico" per ...