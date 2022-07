Torta alla yogurt: veloce e super light, da fare subito (Di venerdì 29 luglio 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima Torta che vi lascerà senza parole per il risultato. Oggi vi vogliamo proporre come ricetta un buonissimo dolce che non fa nemmeno male alla nostra linea perchè realizzato con lo yogurt, quindi cosa possiamo volere di meglio? Nient’altro! (pixabay)Ovviamente possiamo personalizzarlo come preferiamo, cambiando il gusto dello yogurt, oppure aggiungendo, magari, qualche pezzettino di cioccolato che ci sta sempre bene, ma attenzione a non esagerare. Con le dosi che stiamo per darvi vengono circa 10 porzioni, poi voi regolate di conseguenza per quante persone volete che venga la vostra buonissima Torta, in questo caso è allo yogurt e frutti di bosco. Le calorie sono veramente pochissime, stiamo parlando di meno di ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissimache vi lascerà senza parole per il risultato. Oggi vi vogliamo proporre come ricetta un buonissimo dolce che non fa nemmeno malenostra linea perchè realizzato con lo, quindi cosa possiamo volere di meglio? Nient’altro! (pixabay)Ovviamente possiamo personalizzarlo come preferiamo, cambiando il gusto dello, oppure aggiungendo, magari, qualche pezzettino di cioccolato che ci sta sempre bene, ma attenzione a non esagerare. Con le dosi che stiamo per darvi vengono circa 10 porzioni, poi voi regolate di conseguenza per quante persone volete che venga la vostra buonissima, in questo caso è alloe frutti di bosco. Le calorie sono veramente pochissime, stiamo parlando di meno di ...

LuisaMaccari : @matteosalvinimi Diciamo che intorno alla vs torta spartita x % non ci sono solo verginelle per cui meno enfasi - ropelato_l : @VentagliP Questa torta pasticciotto è deliziosa ?? complimenti alla mamma ?? - _Adal_97 : Anche se è estate e la forma fisica ... bla, bla ... e mangiare leggero ... bla, bla ...; alla torta di mele non si dice di no. #applepie - escinemille : Quando Berlusconi parla di 20% per FI a tutti lo prendono per scemo ma lui la sa bene che la #Lega è la prossima to… - Lellasilvi : RT @krudesky: @fiordisale @ProfMBassetti Ma che cosa hanno fatto di male i genovesi per meritarsi così tanti castighi? Il ponte crollato, l… -