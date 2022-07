Toronto FC, Bernardeschi: “Felice di essere qui, avevo bisogno di nuovi stimoli” (Di venerdì 29 luglio 2022) Federico Bernardeschi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la sua scelta di trasferirsi al Toronto FC: “Sono Felice di essere qui, c’erano tante offerte ed è stato bello poter scegliere“. L’ex giocatore della Juventus è poi tornato sulla sua avventura in bianconero: “A Torino ho avuto la possibilità di fare un’esperienza in un top club e sono diventato uomo. Ma dopo aver vinto tanto avevo bisogno di nuovi stimoli“. Infine, sulle differenze tra il calcio europeo e quello oltreoceano: “Qui c’è una grande intensità e negli ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti, tuttavia bisogna ancora crescere molto. Manca un pizzico di malizia, ma in compenso sono tutti atleti“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Federicoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la sua scelta di trasferirsi alFC: “Sonodiqui, c’erano tante offerte ed è stato bello poter scegliere“. L’ex giocatore della Juventus è poi tornato sulla sua avventura in bianconero: “A Torino ho avuto la possibilità di fare un’esperienza in un top club e sono diventato uomo. Ma dopo aver vinto tantodi“. Infine, sulle differenze tra il calcio europeo e quello oltreoceano: “Qui c’è una grande intensità e negli ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti, tuttavia bisogna ancora crescere molto. Manca un pizzico di malizia, ma in compenso sono tutti atleti“. SportFace.

