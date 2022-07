Torino, gru crollata su un palazzo: condominio rifiuta targa e alberi in giardino - "Costano troppo" (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Niente targa né alberi nel giardino condominiale in via Genova, a Torino , per ricordare i tre operai morti per il crollo di una gru nel dicembre del 2021. È quanto deciso in una riunione dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Nientenénelcondominiale in via Genova, a, per ricordare i tre operai morti per il crollo di una gru nel dicembre del 2021. È quanto deciso in una riunione dei ...

quotidianopiem : Niente alberi nel condominio per ricordare i tre operai morti nel crollo della gru in via Genova a Torino - pierfc : “Non vogliamo gli alberi nel giardino del condominio per ricordare i 3 morti della gru in via Genova: costano tropp… - StampaTorino : “Non vogliamo gli alberi nel giardino del condominio per ricordare i 3 morti della gru in via Genova: costano tropp… - jvncloud : domenica vado alle gru di torino -