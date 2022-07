Torino, ecco quando sosterrà le visite mediche Lazaro (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella giornata di ieri il Torino ha definito l'acquisto di Valentino Lazaro dall'Inter: l'esterno austriaco arriverà con... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella giornata di ieri ilha definito l'acquisto di Valentinodall'Inter: l'esterno austriaco arriverà con...

DiMarzio : #Juventus, ecco #Bremer: le immagini del suo arrivo a Torino - sportli26181512 : Torino, ecco quando sosterrà le visite mediche Lazaro: Nella giornata di ieri il Torino ha definito l'acquisto di V… - infoitsport : Torino, Lite Juric-Vagnati: ecco chi ha girato il video - xayde983 : RT @Zanna_81: Per la rubrica, 'giocheranno così', ecco come andrà in campo il Torino 2022/23. - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Torino: ecco l'offerta per Orsolini del Bologna -