Torino: c'è l'offerta per Orsolini (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sport, il mercato del Torino è pronto ad entrare nel vivo dopo il presunto chiarimento interno tra il tecnico... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sport, il mercato delè pronto ad entrare nel vivo dopo il presunto chiarimento interno tra il tecnico...

MCriscitiello : Il TORINO prepara offerta per MIRANCHUK dell’Atalanta. Vagnati vuole farsi perdonare in tempi brevi @tvdellosport… - romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - iscorers : Torino: c’è l’offerta per Orsolini | Mercato - Fantacalcio : Calciomercato Torino: ecco l'offerta per Orsolini del Bologna -