Top Dieci, Grand Hotel o Tentazioni d'amore? La tv del 29 luglio (Di venerdì 29 luglio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 29 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Top Dieci", condotto da Carlo Conti. Anche questa settimana due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affronteranno con l'obiettivo di 'pronosticare' le classifiche giuste. Su RaiDue alle 21.20 l'appuntamento è con il telefilm "N.C.I.S". Verrà proposto l'episodio dal titolo "Ex": Vivian, l'ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all'N.C.I.S.. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell'F.B.I. di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato… Rete4 alle 21.20 proporrà "Quarto grado – Le storie. Estate". Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie "Grand Hotel – Intrighi e passione". Su La7 alle 21.15 spazio a "Eden – Un pianeta da salvare", condotto da Licia Colò.

