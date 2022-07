Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tomori dice Milan: il punto sui rinnovi rossoneri - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Tomori dice Milan: il punto sui rinnovi rossoneri - sportli26181512 : Tomori dice Milan. E poi Tonali, Kalulu e... Il punto sui rinnovi rossoneri: Tomori dice Milan. E poi Tonali, Kalul… - frapietrella : RT @Gazzetta_it: Tomori dice Milan: il punto sui rinnovi rossoneri - Gazzetta_it : Tomori dice Milan: il punto sui rinnovi rossoneri -

La Gazzetta dello Sport

Il mercato del Milan procede su due rette parallele. Da un lato gli acquisti, le entrate, De Ketelaere e Ziyech, Tanganga e Sanches, dall'altro i rinnovi, perni dello scudetto da accontentare e ...Non si fa illusioni ma non si sente inferiore a nessuno allo stesso tempo.sa che il Milan è atteso al varco da tutti dopo lo scudetto dello scorso anno e alla GazzettaCampionato ok, ma anche la Champions è nei pensieri del difensore Dopo un pensiero su Ibra ('... Tomori dice Milan: il punto sui rinnovi rossoneri “È un grande giocatore, le cose in campo le deve vedere il mister”, ha detto Messias a Sky. “È forte, ha un buon piede, fa i movimenti giusti.Questo il giudizio di Tomori sul suo nuovo compagno di squadra: 'Divock è forte, è veloce, sa far gol. In particolare ha speso ottime parole per il nuovo attaccante rossonero Divock Origi che è sbarca ...