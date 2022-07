Tomb Raider | MGM ha perso i diritti | a Hollywood scatta la guerra delle aste

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 luglio 2022) MGM ha lasciato scadere iper il sequel di, lo sfruttamento del franchise torna ora disponibile elaofferte a. La MGM hacinematografici di, saga basata sul popolare videogioco con protagonista Lara Croft, scatenando unadi offerte per aggiudicarsi la proprietà a. Come anticipa The Wrap, MGM ha avuto tempo fino a maggio di quest'anno per dare il via libera a un sequel di, ma la finestra temporale è ormai scaduta dando il via a unadiche vede una miriade di studi cinematografici di ...