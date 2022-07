Ti ricordi… Amarildo | il mancino imprendibile e irascibile che faceva impazzire anche Pelè

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) “La tenevo a un amico”. Beccati a fumare, in giovane età, era la scusa più gettonata da offrire provando a buttarla in tribuna: col risultato però che a quella giustificazione non credeva nessuno, semplicemente perché non era vera. E infatti nessuno credette adquando 17enne e nelle giovanili del Flamengo fu beccato con una sigaretta in mano…nonostante in quell’occasione il ragazzo avesse ragione: quella sigaretta era di un compagno di squadra. Non gli credette Manuel Fleitas Solich, allenatore del Flamengo, che lasciò correre sul momento facendo tornare il ragazzo a casa per Natale inviandogli però un biglietto d’auguri con su scritto “Non tornare più”. Erano altri tempi, il 1958, e alloraTavares da Silveira, che non è un calciatore famoso ma solo un giovanotto di belle speranze, non può fare altro che rispondere alla chiamata della ...