The Serpent Queen: Samantha Morton è Caterina de' Medici nel trailer e poster della serie starz (Di venerdì 29 luglio 2022) Samantha Morton interpreta la Velenosa Regina di Francia Caterina de' Medici nella nuova serie drammatica starzPLAY The Serpent Queen. starzPLAY, il servizio streaming premium internazionale di starz, ha svelato il trailer e il poster della nuova serie drammatica The Serpent Queen, che uscirà in anteprima domenica 11 settembre in tutti i territori europei e latinoamericani. La nuova serie vede protagonista Samantha Morton - vincitrice del Golden Globe, due volte candidata Oscar e due volte candidata al BAFTA Award - nel ruolo della nefasta ...

