Texas, bambino di 7 anni trovato morto dentro una lavatrice: cos’è successo (Di venerdì 29 luglio 2022) Una tragedia indescrivibile è avvenuta a Spring, non lontano da Houston in Texas negli Stati Uniti. Un bambino di appena 7 anni, Troy Khoeler, prima denunciato come disperso, è stato trovato morto in casa all’interno di una lavatrice. Sul caso è stata aperta un’indagine: secondo quanto si apprende non si esclude al momento alcuna pista. Le Forze dell’Ordine vogliono capire se si sia trattato di un tragico incidente o se invece il bambino sia stato ucciso e poi messo dentro la lavatrice. Vediamo nel dettaglio la prima ricostruzione ad opera degli inquirenti.



