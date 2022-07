Tennis: torneo Umago. Sinner e Zeppieri ok, tre italiani in semifinale (Di venerdì 29 luglio 2022) Domani il numero 10 Atp sfiderà Agamenone, il romano attende il vincente di Alcaraz - Bagnis Umago (CROAZIA) - Sono tre i Tennisti italiani nelle semifinali del "Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Domani il numero 10 Atp sfiderà Agamenone, il romano attende il vincente di Alcaraz - Bagnis(CROAZIA) - Sono tre itinelle semifinali del "Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 ...

Eurosport_IT : ANCHE SINNER IN SEMIFINALE! ?????? Jannik supera lo spagnolo Carballes Baena in 2 set e raggiunge la semifinale del t… - Eurosport_IT : DERBY AD AGAMENONE! ?????? Franco batte Ceccchinato in due set e vola in semifinale al Torneo di Umago ?????? #Tennis |… - SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - EurosportingExp : Sarà tra l’ungherese Panna Udvardy ed Elina Avanesyan la finale del @ITFTennis W60 di #Cordenons, torneo dotato di… - repubblica : Umago, Sinner contro Agamenone in semifinale. Anche Zeppieri nei migliori quattro del torneo -