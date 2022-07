Tennis, Kyrgios accusato di aggressione da ex fidanzata: posticipata l’udienza (Di venerdì 29 luglio 2022) E’ stata posticipata l’udienza di Nick Kyrgios, accusato dalla sua ex fidanzata di aggressione. Il Tennista australiano non dovrà presentarsi in tribunale ma potrà essere rappresentato dai suoi legali; l’appuntamento è stato comunque posticipato dal 2 al 23 agosto. In quel periodo Kyrgios sarà impegnato negli Stati Uniti, in quanto prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati e poi agli Us Open. In merito alla vicenda, il finalista di Wimbledon non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) E’ statadi Nickdalla sua exdi. Ilta australiano non dovrà presentarsi in tribunale ma potrà essere rappresentato dai suoi legali; l’appuntamento è stato comunque posticipato dal 2 al 23 agosto. In quel periodosarà impegnato negli Stati Uniti, in quanto prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati e poi agli Us Open. In merito alla vicenda, il finalista di Wimbledon non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione. SportFace.

