Tennis | Federico Agamenone | “Sono felicissimo Sinner o Carballes? Gioco contro me stesso”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022) Francocontinua la propria cavalcata nel torneo ATP 250 di Umago. Ilta italo-argentino ha demolito Marco Cecchinato in due rapidi set e si è qualificato per la semifinale sulla terra rossa croata, dove affronterà il vincente del confronto tra Jannike lo spagnoloBaena. Il 29enne, entrato in tabellone attraverso le qualificazioni, vuole sognare in grande e ora è arrivato ad accarezzare la top-100 del ranking ATP.ha commentato la sua bella prestazione subito dopo l’in: “Mi sento molto felice di avere vinto questa partita, ho giocato un ottimodall’inizio alla fine. Posso dire che, grazie a tutti per il supporto che mi date in ogni ...