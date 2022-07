Tennis, ATP Umago 2022: Agamenone vince il derby con Cecchinato e conquista la sua prima semifinale (Di venerdì 29 luglio 2022) Continua la favola di Franco Agamenone nel torneo ATP di Umago. Il Tennista italo-argentino conquista la sua prima semifinale nel massimo circuito, imponendosi nel derby azzurro nei quarti di finale contro Marco Cecchinato. Un vero e proprio sogno quello del 29enne nato a Rio Cuarto, ma naturalizzato italiano, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora e un quarto di match. Ottime percentuali al servizio per Agamenone, soprattutto nel secondo set, dove è stato capace di conquistare il 100% dei punti quando ha servito la seconda. Un Cecchinato troppo falloso e che ha tenuto basse percentuali al servizio. Agamenone ha dominato, conquistando 61 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Continua la favola di Franconel torneo ATP di. Ilta italo-argentinola suanel massimo circuito, imponendosi nelazzurro nei quarti di finale contro Marco. Un vero e proprio sogno quello del 29enne nato a Rio Cuarto, ma naturalizzato italiano, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora e un quarto di match. Ottime percentuali al servizio per, soprattutto nel secondo set, dove è stato capace dire il 100% dei punti quando ha servito la seconda. Untroppo falloso e che ha tenuto basse percentuali al servizio.ha dominato,ndo 61 ...

