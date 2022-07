Tempesta d'amore anticipazioni tedesche 2022: Vanessa vorrebbe confessare l'incidente ai Sonnbichler (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre in Italia gli spettatori stanno assaporando le vicende di Florian e Maja, in Germania tiene banco la figlia di Erik, Josie. Quest'ultima finirà per baciarsi con Leon, ma si interrogherà sui suoi sentimenti visto che sotto sotto pensa a Paul. Nel frattempo ci saranno degli sviluppi tra Christoph e Alexandra, con quest'ultima pizzicata a fare una sospetta telefonata. Con il matrimonio sempre più vicino, Vanessa vorrà vuotare il sacco con i Sonnbichler, ma mentre sarà sul punto di dire tutto, Hildegard la sorprenderà! Tempesta d'amore, spoiler Germania: Christoph e la sospetta telefonata di Alexandra Christoph lascerà Alexandra visibilmente sorpresa proponendole di fare un'escursione insieme. Durante l'avventura i due saranno costretti a fermarsi per una notte intera in un rifugio alpino a causa del fatto che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre in Italia gli spettatori stanno assaporando le vicende di Florian e Maja, in Germania tiene banco la figlia di Erik, Josie. Quest'ultima finirà per baciarsi con Leon, ma si interrogherà sui suoi sentimenti visto che sotto sotto pensa a Paul. Nel frattempo ci saranno degli sviluppi tra Christoph e Alexandra, con quest'ultima pizzicata a fare una sospetta telefonata. Con il matrimonio sempre più vicino,vorrà vuotare il sacco con i, ma mentre sarà sul punto di dire tutto, Hildegard la sorprenderà!d', spoiler Germania: Christoph e la sospetta telefonata di Alexandra Christoph lascerà Alexandra visibilmente sorpresa proponendole di fare un'escursione insieme. Durante l'avventura i due saranno costretti a fermarsi per una notte intera in un rifugio alpino a causa del fatto che ...

