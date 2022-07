Teatro nel parco | fino al 7 agosto la Pirandelliana all’Aventino

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegueal 7nel suggestivo giardino della Basilica di Sant’Alessio, che dall’alto del colle Aventino si affaccia maestosamente su Roma, spaziando dal Gianicolo al Campidoglio, una delle manifestazioni più amate dell’Estate romana, la celebre rassegna teatrale, giunta alla XXVI edizione. La compagnia La bottega delle maschere, che quest’anno festeggia 41 anni di attività (1981-2022), rappresenta, a sere alterne, due famose opere di Luigi Pirandello: ‘Sei Personaggi in cerca d’autore’ (in scena il martedì, il giovedì, il sabato) e ‘I Giganti della Montagna’ (in scena il mercoledì, il venerdì, la domenica). Sul palco gli attori Marcello Amici, Tiziana Narciso, Maurizio Sparano, Marina Benetti, Giovanna Pola, Fabio Galassi, Ivan Volpe, Lucilla Di Pasquale, Michele Carnevale, Mariaelena Pagano, ...