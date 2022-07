Tajani lasci stare le scelte di Calenda | noi di Azione possiamo fare il 10%

AlessandraSzago : RT @AlfonsoFuggetta: Tajani: «Chi si dimette da Fi lasci il Parlamento» Ma se il parlamento è stato sciolto? - ottaviapozzati : RT @AlfonsoFuggetta: Tajani: «Chi si dimette da Fi lasci il Parlamento» Ma se il parlamento è stato sciolto? - ClaudioCiappei : RT @AlfonsoFuggetta: Tajani: «Chi si dimette da Fi lasci il Parlamento» Ma se il parlamento è stato sciolto? - Progen20 : RT @AlfonsoFuggetta: Tajani: «Chi si dimette da Fi lasci il Parlamento» Ma se il parlamento è stato sciolto? - GianXodo : RT @AlfonsoFuggetta: Tajani: «Chi si dimette da Fi lasci il Parlamento» Ma se il parlamento è stato sciolto? -

... ma da allora - spiegano fonti azzurre - sono in corso dei contatti per cercare di evitare che Carfagnail partito. A tenerli sarebbe soprattutto Antonio. Tuttavia, dallo staff del ...... la delegazione di centrodestra di governo, composta da Matteo Salvini , Antonio, ... La speranza di molti è che il presidente del Consigliointravedere al M5S uno spiraglio che lo ...AGI - "Noi dobbiamo mettere l'Italia in sicurezza. Non c'è mai stata una situazione di pericolo così grande per l'Italia. Una vittoria di questa destra sovranista e filo-Putin porterebbe l'Italia fuor ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...