(Di venerdì 29 luglio 2022) Ildi1-0,. Una gara non troppo entusiasmante quella del St. James’ Park di, che viene decisa da un calcio di rigore messo a segno da Chris Wood. Meglio gli inglesi, soprattutto dal punto di vista atletico, anche se il tutto può essere giustificato dal fatto che la Premier League prenderà il via una settimana prima della Serie A. IL1-0 Rete: 37? Wood (N) su rigore.: Pope, Trippier, Schar, Burns, Targett, Anderson, S. Longstaff, Murphy (83? M. Longstaff), Almiron, Fraser (90? Bondswell), Wood (90? Stephenson). A disposizione: Gillespie, De Bolle, Munoz, Turner-Cooke, Murphy, Miley. Allenatore: ...

Fantacalcio : Newcastle-Atalanta 1-0, cronaca e tabellino - sportface2016 : Tabellino #Newcastle-#Atalanta 1-0, amichevole precampionato 2022 - DiMarzio : #Atalanta sconfitta contro il #Newcastle: il tabellino -

a segno Ederson, gioiellino brasiliano strappato alla Salernitana