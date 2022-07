Svolta nel caso Kristina Gallo: arrestato l'ex compagno per omicidio - Le diceva: "Ti porto con me fino alla morte" (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Fu trovata morta nel suo appartamento a Bologna il 25 marzo 2019, e dai primi accertamenti si pensò a un decesso per cause naturali . Ora, a distanza di tre anni, gli inquirenti sono invece ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Fu trovata morta nel suo appartamento a Bologna il 25 marzo 2019, e dai primi accertamenti si pensò a un decesso per cause naturali . Ora, a distanza di tre anni, gli inquirenti sono invece ...

Tg3web : Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, ucciso a Pollica nel 2010. Ci sono nove indagati, tra loro… - repubblica : Trovata morta in casa tre anni fa a Bologna, svolta nel caso di Kristina Gallo: arrestato per omicidio l'ex fidanza… - Agenzia_Ansa : Svolta nella crisi del grano ucraino: domani ad Istanbul sarà firmato il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Ne… - Sabri22450443 : RT @itisnicoleeee: Questo discorso per me è stata la vera svolta nel loro rapporto, ad oggi ne ho la certezza. Le parole che si sono detti… - Manuela_Abate : @A_Real_Location @NomadsAssistant @dhestroyer86 @TambleD @ClareAbshired @GraceN888 @LUVFORGARFIELD @mujerdelviajero… -