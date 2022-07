Supplenze da GPS | ecco le risposte alle vostre domande | scopri come fare VIDEO

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dal 2 al 16 agosto sarà possibile inviare la domanda in merito. Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno lepotranno essere presentate tra il 2 agosto (h. 9:00) ed il 16 agosto (h. 14:00) su Istanze on-line. L'articoloda GPS,le

da GaE escatta il conto alla rovescia. Nei prossimi giorni sarà possibile compilare l'istanza per gli incarichi a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto. Tutte le novità in ......sulle". Proprio ieri è stato reso noto dai sindacati, in attesa della diffusione ufficiale della circolare, come riporta Flc - Cgil , che sia per quel che riguarda le nomine da1 ...Come abbiamo anticipato e come abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra diretta di ieri, nell’incontro tenutosi ieri, 28 luglio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati l ...Domande per l'attribuzione degli incarichi di supplenza da GAE e da GPS dal 2 al 16 agosto: i sindacati non sono d'accordo.