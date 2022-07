Supplenze da GaE e GPS | domande dal 2 al 16 agosto | le novità sull’istanza QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE alle 15 | 30

ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, domande dal 2 al 16 agosto: le novità sull’istanza. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola)… - lacittanews : Di redazione Supplenze da GaE e GPS scatta il conto alla rovescia. Nei prossimi giorni sarà possibi… - zazoomblog : Supplenze da GaE e GPS manca poco per inoltrare l’istanza: tutte le novità. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola)… - orizzontescuola : Supplenze da GaE e GPS, manca poco per inoltrare l’istanza: tutte le novità. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola… - scuolainforma : Ministero Istruzione conferma date per le domande supplenze da GaE e GPS e ruoli da I fascia sostegno -

... tra poco spazio anche a quelle relative alle. La caccia al professore, però, continua. ...pur considerando qualche decina di cattedre da coprire ricorrendo alle Graduatorie a esaurimento ()...... sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per( GPS ). In caso di ...Come verranno conferite le supplenze per quest’anno scolastico 2022-2023 Cosa si muove In questi giorni attendiamo la circolare operative che dettaglierà le procedure di conferimento per le supplenz ...Supplenze docenti, personale educativo e ATA per l'anno scolastico 2022/23: in arrivo la Nota del Ministero dell'Istruzione.