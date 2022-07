Supplenti fino al 30 giugno, le ferie vanno pagate: sempre più giudici non hanno dubbi. Pacifico (Anief): ogni anno possono recuperare il maltolto dallo Stato con ricorso oltre 200 mila precari (Di venerdì 29 luglio 2022) Si accavallano le decisioni dei giudici che fanno giustizia a favore dei precari della scuola. Tra i diritti negati ai Supplenti, in particolare a quelli che hanno stipulato in passato un contratto annuale con scadenza 30 giugno, c’è il mancato pagamento delle ferie o di una parte di esse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Si accavallano le decisioni deiche fgiustizia a favore deidella scuola. Tra i diritti negati ai, in particolare a quelli chestipulato in passato un contratto annuale con scadenza 30, c’è il mancato pagamento delleo di una parte di esse. L'articolo .

AniefTorino : Supplenti fino al 30 giugno, le ferie vanno pagate: sempre più giudici non hanno dubbi. Pacifico (Anief): ogni anno… - AniefTorino : Supplenti fino al 30 giugno, le ferie vanno pagate: sempre più giudici non hanno dubbi. Pacifico (Anief): ogni anno… - ProDocente : Bonus 200 euro, il decreto Aiuti bis lo estende anche ai supplenti fino al 30 giugno - AniefTorino : Emergenza precari, Anief applaude al bonus 200 euro esteso ai supplenti fino al 30 giugno ma non basta: vanno ripri… - Vittori42018399 : @barbarab1974 Doppio danno erariale in caso di docenti sospesi a dicembre e reintegrati il 1° aprile, ma demansiona… -