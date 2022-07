Superbonus, i correttivi sulle cessioni dei crediti non bastano a tirare fuori dai guai imprese e famiglie. E nemmeno lo Stato (Di venerdì 29 luglio 2022) Le cessioni dei crediti generati con il Superbonus 110% e le altre agevolazioni edilizie generano nuovo debito pubblico o no? A due anni dalla nascita della tormentata normativa, la questione è ancora aperta e, ben più delle truffe, costituisce l’incognita principale della maxi detrazione fiscale per gli efficientamenti energetici. Specialmente ora che lo spread e i conti pubblici sono tornati all’ordine del giorno. Non a caso Mario Draghi, nel suo intervento al Senato dello scorso 20 luglio, ha trovato spazio anche per il Superbonus che, ha detto, non è il vero problema, “il problema sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati: chi ha disegnato quei meccanismi di cessioni senza discrimine e senza discernimento, lui o lei o loro sono i colpevoli di questa situazione in cui migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Ledeigenerati con il110% e le altre agevolazioni edilizie generano nuovo debito pubblico o no? A due anni dalla nascita della tormentata normativa, la questione è ancora aperta e, ben più delle truffe, costituisce l’incognita principale della maxi detrazione fiscale per gli efficientamenti energetici. Specialmente ora che lo spread e i conti pubblici sono tornati all’ordine del giorno. Non a caso Mario Draghi, nel suo intervento al Senato dello scorso 20 luglio, ha trovato spazio anche per ilche, ha detto, non è il vero problema, “il problema sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati: chi ha disegnato quei meccanismi disenza discrimine e senza discernimento, lui o lei o loro sono i colpevoli di questa situazione in cui migliaia di ...

