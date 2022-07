Sud Sudan, nel cuore della crisi alimentare peggiore degli ultimi 10 anni: Il racconto di MSF (Di venerdì 29 luglio 2022) <br /> Meno della metà della popolazione del Sud Sudan ha accesso a servizi medici adeguati. La maggior parte dei servizi medici in Sud Sudan sono forniti da ONG, poiché solo il 2,6% del budget del governo è destinato alla salute. Il governo sud Sudanese ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale dovuto alla inondazioni. Tra violenze, guerra e disastri naturali sono milioni i sud-Sudanesi sfollati, sia in campi profughi interni che negli stati limitrofi. Troppo poveri per pagarsi anche un viaggio verso l'Europa, benché tra le vittime e i feriti della calca a Mililla in Marocco, c'erano proprio decine di ragazzi provenienti da Sudan e Sud Sudan. QUesto perché la crisi alimentare nell'area sub ... Leggi su lastampa (Di venerdì 29 luglio 2022)

