Successo per il “Dove eravamo rimasti tour” dei Pinguini Tattici Nucleari (Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO – Dopo lo strepitoso Successo della tranche indoor del “Dove eravamo rimasti tour” prodotto da BPM Concerti e Trident Music – una catena di 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, conclusasi con il bagno di folla delle tre date milanesi al Mediolanum Forum, ora i Pinguini Tattici Nucleari stanno replicando “a cielo aperto” con leg outdoor del tour. Quattordici gli appuntamenti tra luglio e agosto, tra cui il concerto sold out di questa sera, 29 luglio, sul Lungomare Tosti di Francavilla al Mare nell’ambito dello Shock Wave Festival, rassegna nata grazie alla collaborazione tra il Comune e il Centro di Aggregazione Giovanile Zona Futura. Sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della band, e dell’ultimo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO – Dopo lo strepitosodella tranche indoor del “tour” prodotto da BPM Concerti e Trident Music – una catena di 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, conclusasi con il bagno di folla delle tre date milanesi al Mediolanum Forum, ora i Pinguinistanno replicando “a cielo aperto” con leg outdoor del tour. Quattordici gli appuntamenti tra luglio e agosto, tra cui il concerto sold out di questa sera, 29 luglio, sul Lungomare Tosti di Francavilla al Mare nell’ambito dello Shock Wave Festival, rassegna nata grazie alla collaborazione tra il Comune e il Centro di Aggregazione Giovanile Zona Futura. Sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della band, e dell’ultimo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony ...

